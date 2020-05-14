Детские садики могут открыть после 22 мая - МОЗ

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что с 22 мая могут возобновиться спортивные состязания, открыться гостиницы и может возобновиться работа общественного транспорта.



Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.



"Какие именно смягчения мы планируем с 22 мая? Это разрешение на проведение спортивных состязаний (но, конечно, без зрителей). Это открытие гостиниц, кроме хостелов, без функционирования ресторанов и спортивных заведений. Это внешнее независимое оценивание. Также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и на дошкольные учебные заведения", - сказал он.



Степанов сообщил, что соответствующие предложения будут приняты на ближайшем заседании правительства.



Он отметил, что все этапы смягчения карантина рассчитаны, исходя из промежутка в 10 дней.



"Это тот срок, за который мы можем на основе анализа информации четко определиться, что мы готовы к переходу к другому этапу", - прокомментировал министр.



Степанов подчеркнул, что все этапы будут внедряться по формуле адаптивного карантина.

