В ЕС разрабатывают новые правила авиапутешествий

Европейских туристов хотят обязать носить защитные маски в самолетах и путешествовать без большого багажа. Об этом говорится в обнародованных Еврокомиссией предложениях по введению новых правил путешествий, сообщает в среду, 13 мая, Reuters.



Целью введения новых правил путешествий назвали возрождение безопасного туризма, который остановился из-за коронавируса.



В документе также предлагается авиакомпаниям и аэропортам реорганизовать регистрацию на рейс, оформление и выдачу багажа для того, чтобы избежать больших скоплений людей.



Кроме того, туристов хотят попросить минимизировать количество движений по салону самолета для уменьшения контактов, в частности с бортпроводниками.



Эти предложения не будут обязательными, однако они могут стать основой для дальнейших действий правительств и авиакомпаний, когда карантинные ограничения будут сняты.

