Песков рассказал, как переносит коронавирус

У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заразился коронавирусом, двусторонняя пневмония. Об этом он сообщил изданию Коммерсантъ.



"И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла". Это может привести к тромбозу легких", - сказал Песков.



Он рассказал, что его семья, которую он заразил, сидела полтора месяца дома со всеми мерами предосторожности.



Песков отметил, что при заболевании коронавирусом у каждого человека остается "доля непредсказуемости", поскольку протекание болезни связано с индивидуальными особенностями. При этом главное в борьбе с инфекцией - "не пропустить" развития осложнений, указал Песков, поскольку "вирус этот абсолютно кровожадный". По его словам, "как минимум" стоит удостовериться, нет ли угрозы для легких.

