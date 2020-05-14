На лайнерах в США застряли более 60 тысяч человек

На борту 91 круизного лайнера в территориальных водах США из-за карантина застряли около 61,1 тысячи членов экипажей. Об этом со ссылкой на береговую охрану сообщает CNN в четверг, 14 мая.



"Береговая охрана осуществляет мониторинг 23 круизных кораблей, которые закреплены в водах США, на борту примерно 13 200 членов экипажа, и 24 круизных судна, пришвартованных в портах США, на борту которых примерно 14 400 членов экипажа", - информировал представитель береговой охраны Барри Лейн .



При этом в водах США находятся еще 44 круизных судна с примерно 33 500 членами экипажа. Пассажиров на них нет.



Лайнеры застряли из-за правил, установленных Центром США по контролю и профилактике заболеваний, после вспышек коронавируса, произошедших на борту.

