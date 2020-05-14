Генсек НАТО поддерживает призывы к международному расследованию обстоятельств появления коронавируса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает нужным, чтобы мировое сообщество пролило свет на обстоятельства распространения в КНР коронавируса COVID-19.



"В ВОЗ заявили, что, согласно имеющейся информации, этот вирус - природного происхождения, его не создавали в лаборатории. Однако остается ряд вопросов, и потому я поддерживаю призывы к проведению международного расследования, чтобы разобраться во всем, что произошло. Это позволит нам в будущем предотвращать пандемии", - сказал он в интервью газете "Репубблика".



Говоря о Китае, Столтенберг отметил, что эта страна быстро развивается в экономической, технологической и военной сферах. "И нам нужно разобраться, как такое развитие событий сказывается на нашей безопасности. Ясно, что баланс сил в мире меняется. НАТО осознает последствия этого и находится в постоянной эволюции. Нам нужны конструктивные отношения с Пекином, и мы будем продолжать продвигать наши ценности во время диалога с Пекином", - добавил генсек.

