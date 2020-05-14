Спрос на нефть сокращается быстрее, чем добыча - МЭА

В 2020 году спрос на нефть упадет до рекордно низких показателей и вдвое превысит уровень сокращения добычи, о котором договорились страны ОПЕК+. Об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства.



Прогноз предполагает падение спроса на 8,6 млн баррелей в сутки, что на 0,7 млн баррелей в сутки больше, чем предыдущем отчете. При этом пиковое падение спроса придется на второй квартал - на 19,9 млн баррелей в сутки



Ожидается, что в мае мировые поставки нефти сократятся на 12 млн баррелей в сутки до минимума за 9 лет - 88 млн баррелей в сутки.



Апрельское предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+, во главе с США и Канадой, было на 3 млн б/с меньше, чем в начале года, отмечают эксперты.



В МЭА отмечают восстановление экономической активности. Так, в конце мая около 2,8 млрд человек будут жить в условиях изоляции, тогда как в апреле было 4 млрд человек.



"Экономическая активность начала постепенное, но хрупкое восстановление. Однако по-прежнему сохраняется значительная неопределенность. Самый большой вопрос заключается в том, смогут ли правительства смягчить карантинные меры, не вызвав возобновления вспышек COVID-19", - говорится в отчете.

