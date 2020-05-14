Новая вакцина защитила обезьян от COVID-19

Экспериментальная вакцина защитила макак от пневмонии, которая могла бы развиться в результате заражения коронавирусом нового типа. Предварительные результаты работы молекулярных биологов опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.



"Одиночная доза вакцины ChAdOx1-nCoV-19 защитила макак от пневмонии и повреждений тканей легких, связанных с коронавирусной инфекцией, после того, как мы ввели в их организм большую дозу вируса SARS-CoV-2", - пишут ученые.



За последние месяцы ученые из разных стран разработали и начали испытывать вакцины от коронавируса нового типа. Некоторые из них проверяют в экспериментах на животных, другие – на добровольцах. Первые итоги испытаний, как ожидают ученые, станут известны лишь примерно через полтора года, если методика тестирования вакцин не поменяется.



Многие из этих препаратов основаны на непроверенной технологии, по которой ученые вводят в человеческие клетки фрагменты РНК и заставляют их производить большие количества белков вируса. Разрабатывают и классические инактивированные и рекомбинантные вакцины на основе ослабленных вирусных частиц и готовых фрагментов оболочки вируса. И в том, и в другом случае массово производить эти препараты будет очень сложно, а гарантий их успеха пока нет.



Одну из вакцин – ChAdOx1-nCoV-19 – разрабатывают молекулярные биологи и медики из Национальных институтов здоровья США и Оксфордского университета (Великобритания) под руководством профессора Сары Гилберт. Основой для ее разработки послужила вирусная вакцина ChAdOx1-MERS, которую британские ученые создавали для борьбы с ближневосточной лихорадкой MERS, возбудитель которой является близким родственником коронавируса SARS-CoV-2.



Вакцина представляет собой аденовирус шимпанзе – относительно безопасный для человека патоген, который может проникать в его клетки, но не размножаться в них. Ученые модифицировали структуру его генома таким образом, чтобы он заставлял организм человека вырабатывать большое количество копий одного из ключевых белков оболочки SARS-CoV-2, которые помогают иммунитету распознавать реальные вирусные частицы.



Проверив ее работу на мышах, ученые перешли к опытам на макаках-резусах (Macaca mulatta). Предыдущие исследования показали, что эти приматы переносят коронавирусную инфекцию так же, как и люди, поэтому испытания вакцин на резусах будут эффективнее, чем на остальных животных.



Ученые ввели шести приматам небольшое количество ChAdOx1-nCoV-19, дождались, чтобы сформировался иммунный ответ (это происходит примерно через 2–4 недели), после чего попытались заразить их настоящим коронавирусом SARS-CoV-2.



Как показали эти опыты, вакцина полностью защитила обезьян: вирус не смог попасть в их легкие и пневмонией они не заболели. С другой стороны, она не мешала SARS-CoV-2 заражать клетки слизистой оболочки носа приматов. Правда, ученые не уверены, мог ли вирус эффективно размножаться там, так как фрагментов вирусной РНК в верхних дыхательных путях макак было довольно мало.



Важно то, что ученые проверили, к каким последствиям приводит повторный контакт обезьян с вирусом. Эти опыты показали, что вакцинация не сделала их иммунитет "пособником" SARS-CoV-2 и не вызывала чрезмерно бурной иммунной реакции, которая потенциально может убить животных или людей. Благодаря этому ученые начали первую фазу клинических испытаний. Гилберт и ее коллеги надеются, что если тесты быстро завершатся, они смогут приступить к более масштабным проверкам вакцины на добровольцах.

