Как получить выписку из ЕГРН через сайт Rosreestr

Приобретение недвижимости всегда связано с определенным риском — мошенники разрабатывают все более изощренные схемы, и, попавшись на их манипуляции, можно остаться и без денег, и без квартиры. При возникновении спорных ситуаций можно обратиться в суд, но это всегда связано с большими финансовыми и временными издержками. Снизить вероятность возникновения таких неприятных ситуаций поможет получение актуальной информации из Единого государственного реестра недвижимости, в котором содержатся следующие сведения:

данные о лицах, зарегистрированных по этому адресу;

регистрационные данные всех договоров, связанных с этим объектом;

информация об аресте или залоге недвижимости;

кадастровая стоимость и кадастровый номер объекта;

сведения, связанные с изменением собственника.

Чтобы избежать всевозможных проблем при покупке недвижимости, следует получить выписку из ЕГРН Rosreestr, которую можно заказать как в бумажном, так и в электронном виде. Наличие такой справки оградит вас от приобретения жилья, находящегося в залоге или под арестом, а также позволит заключить сделку с настоящим владельцем, а не с аферистом, имеющим поддельные документы на квартиру.

Особенности получения и использования выписки

Затребовать выписку может любое физическое или юридическое лицо, заинтересованное в совершении сделок с данным объектом. Получить документ можно непосредственно в офисах Росреестра, в одном из Многофункциональных центров, по почте или в электронном виде. Самым удобным способом, без сомнения, является возможность оформления справки онлайн на официальном сайте Росреестра. После заполнения всех указанных полей и оплаты госпошлины вы получите документ на свой электронный адрес — как правило, это происходит в течение 2-3 часов в зависимости от загруженности информационной системы.

На оформление выписки на бумажном носителе потребуется намного больше времени — документ будет готов через 3-5 дней после подачи запроса и осуществления оплаты. К этому сроку необходимо добавить еще несколько дней, которые понадобятся на доставку выписки при получении на почте.

И электронная, и бумажная выписка имеют одинаковую легитимность — вы можете использовать любую из них для получения наследства, в судебных разбирательствах, для получения кредита под залог недвижимости, для совершения сделок купли-продажи и пр.