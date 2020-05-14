Абэ объявил об отмене режима ЧП из-за коронавируса в большей части Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о снятии режима чрезвычайного положения в 39 из 47 префектур, сообщают местные СМИ.



"Мы сегодня решили отменить режим ЧС в 39 префектурах", - сказал Абэ на пресс-конференции в четверг.



Как и ожидалось, чрезвычайное положение сохранили в городах Токио и Осака.



Как отметил министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура на заседании правительственного экспертного совета, общее число зарегистрированных случаев заболевания сокращается в 39 префектурах.



Первоначально Абэ объявил одномесячное чрезвычайное положение до 6 мая в семи городских районах, сильно пострадавших от нового коронавируса в начале апреля. Затем, 16 апреля, он распространил его на всю страну, а позже продлил до 31 мая.



Всего в Японии заражение выявлено у 16,8 тыс. человек, скончались 710.

