После новой вспышки COVID-19 Ливан возвращается к строгому карантину

В Ливане вновь ввели жесткие ограничения из-за новой вспышки коронавируса после ослабления карантина.



Как сообщает ВВС , на прошлой неделе правительство ослабило карантин, который действовал в стране с середины марта. В Ливане открыли магазины, рестораны и парикмахерские.



Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что в течение предыдущих четырех дней было зафиксировано более 100 новых случаев COVID-19. И поэтому власти решили вести полный карантин на четыре дня - до 5:00 утра понедельника. Исключение составят аграрная, перерабатывающая и пищевая отрасли, а также сфера здравоохранения.



На данный момент в Ливане подтверждено 870 случаев заражения коронавируса, 26 из них летальные.



С конца апреля ряд стран Европы начала ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. 11 мая постепенный выход из карантина начала и Украины. Власти предупредили, что при отрицательной динамике ограничения вернутся.

