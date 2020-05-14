Саудовская Аравия уменьшила поставки нефти в Европу и Азию

Саудовская Аравия выполнила свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК +, сократив поставки нефти на рынок Азии.



Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные трейдеров.



Saudi Aramco сообщила трейдеров о сокращении поставок в июне крайней мере для 12 клиентов из стран Азии. Наиболее серьезные сокращения, в основном, на покупателей нефти из Китая и Индии, и некоторые из них пытались добиться увеличения поставок.



По данным издания, сокращение поставок саудовской нефти в Азию совпало по времени с повышением спроса в регионе на фоне восстановления экономики Китая и рост потребления топлива в Индии.

