Зеленский: нужно открывать и непродовольственные рынки

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает открытие непродовольственных рынков в стране, при условии соблюдения требований безопасности.



"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", - подчеркнул он на совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в четверг.

