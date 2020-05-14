Лукашенко снова идет на президентские выборы

Президент Беларуси Александр Лукашенко подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию кандидатом на новых президентских выборах, которые запланированы на август этого года. Об этом в четверг, 14 мая, сообщает ЦИК Беларуси.



Отмечается, что также была зарегистрирована инициативная группа Лукашенко, ее руководитель – глава Федерации профсоюзов Михаил Орда.



По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной всего в инициативную группу действующего президента вошло почти 11 тысяч человек.



На данный момент, на выборах президента Беларуси зарегистрированы 14 кандидатов. Помимо Лукашенко, это 11 беспартийных кандидатов, а также представитель Объединенной гражданской партии Владимир Непомнящих и депутат от Либерал-демократической партии Олег Гайдукевич.



Президентские выборы в Беларуси намечены на 9 августа, несмотря на COVID-19.



Тем временем оппозиция Беларуси считает недопустимыми выборы 9 августа. Они заявили, что сбор подписей за кандидатов невозможен из-за риска заражения коронавирусом.

