В Украине уровень летальности от коронавируса составляет 2,7%

В Украине уровень летальности от коронавируса остается невысоким - 2,7%. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. В ходе совещания президенту Владимиру Зеленскому сообщили, что среди лидеров по новым выявленным случаям инфицирования остаются Черновицкая область и город Киев.



За прошедшие сутки в целом в Украине количество тех, кто выздоровел, превысило количество лабораторно подтвержденных новых случаев болезни. А уровень летальности остается невысоким - 2,7%.



РБК-Украина писало, что в стране выросло число зараженных коронавирусом до 16 847 человек. За сутки зафиксировали еще 422 случаев COVID-19, что на 20 больше, чем за 12 мая.

