IKEA официально вышла на украинский рынок

Шведско-голландская производственно-торговая группа IKEA открыла интернет-магазин в Украине. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в четверг, 14 мая.



"IKEA рада сообщить о начале работы на украинском рынке", - отмечается в сообщении. Компания предлагает украинским покупателям около 3600 товаров для дома всех категорий и стилей.



Покупатели смогут выбирать, где и как забрать свой товар - бесплатно в одном из пунктов для получения заказов в Киеве или с помощью услуги доставки на дом.



После запуска интернет-магазина IKEA планирует как можно быстрее открыть свой магазин в Киеве в формате city store. С этой целью компания недавно подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall.

