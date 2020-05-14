Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков

Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 14 мая.



В сообщении пресс-службы правительства отмечается, что данные изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности через работу непродовольственных рынков.



"Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов", - говорится в сообщении.



Решение вступит в силу после опубликования.

