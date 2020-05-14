Что нужно есть вечером, чтобы утром проснуться полным сил?

В рубрике «Правила еды» программы «Утро с Интером» журналист Вера Борсук продолжает эксперимент: старается избавиться от плохих пищевых привычек и выработать хорошие – те, которые помогут сохранить здоровье и укрепить иммунитет. В сегодняшнем выпуске – о том, какими должны быть правильный обед и ужин, чтобы приносить пользу организму и помогать ему бороться с вирусами в любое время года.

Правильный обед должен наступить через три с половиной – четыре часа после завтрака. «Он обязательно должен содержать салат из свежих сезонных овощей» , – говорит эксперт рубрики «Правила еды», гастроэнтеролог Лариса Бойченко. Это могут быть морковь, свекла, тыква, сельдерей, редька, все виды капусты. Покупать тепличные помидоры и огурцы – совсем не обязательно . «Салат должен быть заправлен оливковым маслом, – продолжает Лариса Бойченко. – Подсолнечное, кукурузное – любое нерафинированное масло тоже пойдет. Овощи с маслом оказывают желчегонный эффект».

Из мяса – говядина, телятина, птица, кролик… Те, кто не употребляет мяса, могут съесть салат с кусочком хлеба. Только желательно , чтобы он был цельнозерновой.

«И, конечно, в обед важны первые блюда, – продолжает эксперт. – Оче нь хорошо, если суп или борщ – постны е , потому что овощные отвары хорошо помогают в переваривании пищи. Меня часто спрашивают: а почему европейцы не едят первое? Да. Не едят. Но все это потому, что в Европе едят овощи и фрукты в невероятных количествах. Хотя и у них бывают супы, крем-супы».

Суп и борщ на бульоне стоит варить только из домашней птицы и употреблять не ежедневно. «Мясные отвары обладают экстрактивным действием, то есть заставляют желудок работать более активно, – поясняет Лариса Бойченко. – Выделение большого количества желудочного сока, если он не востребован для переваривания еды, приводит к повреждению слизистой желудка. Поэтому мясные бульоны употреблять можно и полезно, но , например, три раза в неделю».

Ужин тоже должен быть через три с половиной часа после обеда. «Самый лучший ужин – термически обработанные сезонные овощи в любом виде: отварные, на пару, тушеные, запеченные в духовке, приготовленные на гриле, – говорит Лариса Бойченко. – И белая рыба. Вот как раз белую рыбу я бы хотела, чтоб люди ели практически каждый день. Приготовленная щадяще белая рыба – не жареная, а запеченная или тушеная, вместе с термически обработанными овощами переваривается очень легко, дает максимальное количество питательных веществ и не нагружает пищеварительную систему». Такая пища будет способствовать восстановлению всех процессов в организме за ночь. И вы проснетесь бодрым, а не разбитым.

« Я понимаю сейчас, что расхожее мнение о дороговизне правильно го питани я – миф , – говорит Вера Борсук. – Смотрите сами: мороженый хек или минтай стоят 60-70 гривен за килограмм, этого одному человеку хватит на неделю. То есть на ужин вы потратите 10 гривен на рыбу и столько же н а овощи, мы ведь не съедаем за раз целую капусту или свеклу. Я, например, обожаю делать овощное ассорти. И это не только недорого, но и вкусно!»

Почему стоит забыть о перекусах между обедом и ужином? Каким должен быть объем съеденной пищи? И какой чай по количеству витаминов полезнее лимона, но стоит – копейки? Смотрите в сегодняшнем выпуске рубрики «Правила еды» программы «Утро с Интером»: https://youtu.be/c_zuo6obwPw