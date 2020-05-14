В ЕС пообещали Украине 500 млн евро после решения МВФ

Европейский Союз готов предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро сразу после одобрения Международным валютным фондом решения о дальнейшем сотрудничестве с Киевом. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи во время видеовстречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.



Так, Кулеба сообщил еврокомиссару о прогрессе евроинтеграционных реформ в Украине, принятии важных законодательных решений, в частности, закона о банковской деятельности.



"Еврокомиссар приветствовал это решение украинского парламента и добавил, что Украина выполнила все условия для выделения дальнейшей макрофинансовой помощи ЕС. Как только МВФ предоставит свою окончательную оценку и одобрит дальнейшее сотрудничество с Украиной, ЕС будет готов к выделению второго транша четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро незамедлительно", - сообщили в МИД по итогам переговоров.

