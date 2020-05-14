Трамп объявил о конце эры глобализации в мире

Президент США Дональд Трамп, который приказал вывести активы Пенсионного фонда США из китайских ценных бумаг, заявил про конец эпохи глобализации. Об этом сообщает Reuters. По мнению американского лидера, вспышка коронавируса показывает, что эра глобализации закончена. Трамп также считает, что теперь "мы должны все делать в США".



Напомним, во время президентской гонки Трамп неоднократно подчеркивал, что ставит национальные интересы США на первое место, а одним из лозунгов его кампании была фраза "Америка превыше всего". Защищая собственный рынок, США вышли из международных торговых и климатических соглашений – Транстихоокеанского партнерства и Парижского климатического соглашения.



Издание The Economist ранее писало о том, что политика Трампа положил начало мировой консервативной революции, а он сам пополнил ряды опасных националистов. "Добро пожаловать в национализм. Впервые со времен Второй мировой войны великие и стремящиеся ими быть державы оказались в плену у шовинизма различного толка. Как и у Трампа, у лидеров таких стран как Россия, Китай и Турция сложилось пессимистичное видение, что международные дела – это игра с нулевым результатом, в которой глобальные интересы конкурируют с национальными. И это большая перемена, которая делает мир более опасным", - писало еженедельное издание после победы Трампа в 2016 году.

