Посол Словакии в Белоруссии подал в отставку из-за посещения парада в Минске

Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш, посетивший парад Победы в Минске, подал в отставку. Об этом сообщает словацкое издание Dennik N со ссылкой на самого Мигаша.



Посол подал в отставку, когда его присутствием на параде заинтересовалось министерство иностранных и европейских дел Словакии. «Я сын партизана и ярый антифашист», — сказал Мигаш Dennik N.



Посол не согласовал посещение парада с МИД Словакии. Представители министерства узнали об этом из прессы. МИД сочло это нарушением принципов дипломатической коммуникации, заявила пресс-служба ведомства агентству TASR.



Йозеф Мигаш был назначен послом Словакии в Белоруссии в 2016 году.



Белоруссия стала одной из двух постсоветских стран, которые провели парад Победы, несмотря на коронавирус. Второй страной был Туркменистан.



На параде в Минске присутствовали послы двух стран ЕС — Венгрии и Словакии.



После парада президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о двукратном «снижении пневмоний» в Минске.

