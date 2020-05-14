ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года

На 2016 год ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляла 72,5 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения.



Согласно отчету ВОЗ, ожидаемая продолжительность жизни украинских женщин составляет 77,1 года, мужчин - 67,6 года. При этом в мире этот средний показатель равен 72 годам.



Кроме того, продолжительность здоровой жизни оценена на уровне 64 лет - 60,3 года (мужчины) и 67,6 года (женщины).



Кроме того, ВОЗ отмечает, что вероятность смерти от заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний в Украине составляет 24,7%. При этом смертность от суицидов составляла 22,4 на 100 тысяч населения.

