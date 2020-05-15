Netflix показал новый трейлер сериала «Сквозь снег»

В сети появился финальный трейлер многосерийного триллера «Сквозь снег» — он выйдет на Netflix 25 мая.



Действие сериала развернется на футуристическом поезде «Желтая стрела», который закольцовано несется по покрытой вечной мерзлотой постапокалиптической Земле. На борту — остатки человечества, разделенные по классам. Еще до релиза первых эпизодов «Сквозь снег» уже продлили на второй сезон.



Главные роли в сериале исполняют оскароносная Дженнифер Коннелли, Дэвид Диггз, Элисон Райт и Шэйла Вэнд. Шоураннером шоу стал автор сериала «Темное дитя» Грэм Мэнсон.



Сериал снят по мотивам французского графического романа Le Transperceneige Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта. По этим же комиксам в 2013 году был поставлен одноименный фильм победителя последнего Каннского фестиваля и триумфатора «Оскара» Пона Чжун Хо. В прокате он заработал 87 млн долларов при бюджете в 40 млн.





