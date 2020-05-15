Число заболевших COVID-19 превысило 4,5 млн

В мире по состоянию на 10:00 пятницы, 15 мая, общее число инфицированных коронавирусом с начала его распространения достигло 4 527 815 человек, увеличившись за сутки на порядка 100 тысяч случаев. Об этом свидетельствует информационный портал Worldometer.



Число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний составило 303 438, излечились 1,7 млн человек.



Worldometer ведет статистический учет данных, связанных с важнейшими мировыми событиями.



При этом американский университет Джонса Хопкинса отмечает, что на 10:00 пятницы насчитывается 4 444 670 инфицированных COVID-19.



Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире, по данным университета, достигло 302 493 человек. Излечились более 1,588 млн человек.



Лидирует по количеству случаев США – 1 млн 418 тыс. случаев, среди них умерло 85 тыс. 906 человек, на втором месте – Россия, заболело 252 тыс. 245 человек, умерших – 2 тыс. 305.

