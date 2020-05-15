Безвизу Украины с ЕС не угрожает коронавирус, - Еврокомиссия

ЕС не намерен пересматривать условия безвизового режима с Украиной из-за коронавирусного кризиса. Об этом заявила замглавы гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова в интервью "Европейской правде".



Матернова отметила, что ей не известно также об угрозе визовой либерализации для Украины с каких-то других причин.



"Я ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом. Безвизовый режим с эпидемией не связан. В конце концов, даже если рассуждать логически - как восстановление визового режима помогло бы в противодействии эпидемии?, - сказала Матернова.

