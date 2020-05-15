С начала мая на водоемах Украины погибли 38 человек

38 человек погибли с начала мая текущего года на водоемах страны, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в пятницу.



"Преимущественно причиной трагических случаев становится то, что граждане переоценивают собственные силы и посещают места возле водоемов, не приспособлены для купания", - говорится в сообщении.



В частности, 14 мая в Киеве спасатели изъяли из воды тело мужчины, утонувшего на оз.Министерка в Оболонском районе, а в г.Днепр в тот же день вблизи ул.Набережная Победы в 25м от берега на рыболовной кладке было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.



13 мая возле с.Гусятин Чемеровецкого района Хмельницкой области на р.Збруч спасатели достали из воды и передали сотрудникам полиции тело местной жительницы.



"Поэтому, учитывая количество чрезвычайных событий у водоемов, спасатели предупреждают: на время карантина следует воздержаться от купания, прогулок, а также рыбалки на плавсредствах! Внимательно следите за штормовыми предупреждениями и не позволяйте детям посещать реки, озера и даже маленькие пруды", - говорится в сообщении.

