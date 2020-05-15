В Киев ограничивается въезд крупногабаритного транспорта в часы пик для разгрузки трафика

В Киев с понедельника, 18 мая, ограничивается въезд крупногабаритного транспорта с 7:00 до 10:00 утром и с 17:00 до 20:00 вечером, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.



"Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Напомню, мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию усилить эту работу. Итак, с 18 мая ограничения будут действовать утром - с 7:00 до 10:00. И вечером - с 17:00 до 20:00", - заявил Кличко на онлайн брифинге в пятницу.