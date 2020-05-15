В Раде на следующей неделе рассмотрят возможное открытие учебных заведений

Комитет Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций на заседании 20 мая рассмотрит потенциальное открытие учебных заведений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания комитета, опубликованный на сайте парламента.



Также члены комитета рассмотрят вопрос об особенностях подготовки к внешнему независимому оцениванию.



"О потенциальном открытии заведений образования (дошкольного, общего среднего и внешкольного). О состоянии проведения государственной итоговой аттестации в 11 классах общеобразовательных учебных заведений", - говорится в повестке дня.



Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине в рамках ослабления карантина могут открыть детские сады после 22 мая. По его словам, каждый этап адаптивного карантина продлится около 10 дней.

