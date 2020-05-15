В Италии с 3 июня разрешат свободное передвижение по стране
Правительство Италии в рамках ослабления карантинных ограничений планирует с 3 июня разрешить свободное передвижение по стране. Также с 18 мая планируется разрешить поездки во все итальянские регионы.
Об этом говорится в проекте указа правительства, передает Reuters.
Сообщается, что ослабления планируют в связи с улучшением ситуации вокруг пандемии коронавируса в стране. При этом проект указа еще может быть изменен.
С 18 мая в Италии планируют ввести следующий этап выхода из карантина. В частности будут открыты бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. При этом в помещениях ежедневно должна проводиться дезинфекция.
Источник: Рейтер
14:59