В Италии с 3 июня разрешат свободное передвижение по стране

Правительство Италии в рамках ослабления карантинных ограничений планирует с 3 июня разрешить свободное передвижение по стране. Также с 18 мая планируется разрешить поездки во все итальянские регионы.



Об этом говорится в проекте указа правительства, передает Reuters.



Сообщается, что ослабления планируют в связи с улучшением ситуации вокруг пандемии коронавируса в стране. При этом проект указа еще может быть изменен.



С 18 мая в Италии планируют ввести следующий этап выхода из карантина. В частности будут открыты бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. При этом в помещениях ежедневно должна проводиться дезинфекция.

