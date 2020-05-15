За время карантина количество велосипедистов в столице увеличилось в 2,5 раза - Кличко

Во время карантина в столице количество велосипедистов увеличилось в 2,5 раза, в городе продолжат строить велополосы и велопарковки. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.



"Во время карантина количество велосипедистов в столице увеличилось в 2,5 раза. Отмечу, что сегодня суммарная длина велодорожек и велополос в нашем городе почти 100 км. Еще 17 км общая длина полос общего транспорта, где в рамках эксперимента позволили движение на велосипеде", - сказал Кличко.



Он добавил, что в этом году в Киеве продолжат обустраивать велополосы и велопарковки.

