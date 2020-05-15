Месси: жду возвращения футбола, но без болельщиков это будет странно

Нападающий Барселоны Лионель Месси призвал людей не думать о том, что они могут заразиться COVID-19. Футболист отметил, что после выхода с карантина команды будут следовать всем правилам безопасности. Аргентинец ждет возвращения футбола, но пока не представляет, как это будет без зрителей на трибунах.



"Риск заразиться есть везде. Вышел из дома - это уже риск, уже можно заболеть. Поэтому не стоит думать о том, что вы можете заразиться, иначе вообще не нужно никуда выходить.



Мы будем следовать всем правилам. Команды должны максимально себя обезопасить. Старт тренировок - это первый шаг, но нужно все делать постепенно. Я жду возвращения футбола, но без болельщиков на трибунах это будет странно", - цитирует Месси Reuters.



Из-за коронавируса, чемпионат Испании приостановили в середине марта, а 8 мая каталонцы вернулись к тренировкам, после сдачи игроками тестов на COVID-19.

