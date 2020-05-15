За год президентства Зеленского госдолжности занимали более 30 "кварталовцев"
В течение первого года президентства Владимир Зеленский более 30 человек, которые раньше работали в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были родственниками, друзьями, знакомыми, Зеленского или его окружения получили государственные должности.
Из них 12 непосредственно работали в "Студии Квартал 95", говорится в сообщении Комитета избирателей Украины.
Указанные лица были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса Президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны на должности народных депутатов Украины.
Работают в Офисе Президента:
Андрей Ермак (кинопродюсер, товарищ В. Зеленского) - Руководитель Офиса Президента
Сергей Трофимов (исполнительный продюсер "Студии Квартал 95") - первый заместитель председателя Офиса Президента
Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала "Слуга народа") - заместитель Руководителя Офиса Президента
Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор "Студии Квартал 95") - первый помощник Президента
Ирина Победоносцева (по данным СМИ работала директором по развитию "Студии Квартал 95") - Руководитель департамента информационной политики Офиса Президента
В органах безопасности:
Иван Баканов (юрист и руководитель "Студии Квартал 95") - председатель Службы безопасности Украины
Сергей Сивохо (креативный продюсер "Студии Квартал 95") - экс советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
Владислав Бухарев (СМИ называют В. Бухарева мужем сценаристки "Студии Квартал 95" и знакомым В. Зеленского) - советник министра внутренних дел, бывший председатель Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель председателя СБУ
Александр Пашков (по данным СМИ является мужем бухгалтера "Студии Квартал 95") - директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны
Работают в центральных органах исполнительной власти и при государственной структурах:
Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества с "Студией Квартал 95" в Запорожье) - Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино
Сергей Борзов (по данным СМИ является мужем народного депутата И. Борзова, экс-директор команды КВН "Сборная Украины") - руководитель Государственного управления делами
Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы "Студии Квартал 95") - член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания
Юлия Мецгер (по данным СМИ поддерживает дружеские связи с актрисой "Студии Квартал 95" Еленой Кравец) - член Наблюдательного совета ПриватБанка
Ирина Копайгоры (по данным СМИ является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился В. Зеленский) - государственная уполномоченное Антимонопольного комитета Украины
Александр Гогилашвили (знакомый В. Зеленского, по информации СМИ имел связи с "Студией Квартал 95") - заместитель министра внутренних дел
Народные депутаты Украины:
Николай Тищенко (шоумен, кум Руководителя Офиса Президента А. Ермака) - народный депутат Украины
Юрий Корявченков (актер "Студии Квартал 95") - народный депутат Украины
Александр Кабанов (сценарист, ООО "Квартал 95") - народный депутат Украины
Максим Ткаченко (руководитель ООО "Квартал-Концерт") - народный депутат Украины
Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО "Квартал 95") - народный депутат Украины
Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95") - народный депутат Украины
Руслан Стефанчук (давний знакомый В. Зеленского, игрок команды КВН "Три толстяка") - первый заместитель председателя Верховной Рады Украины
Николай Стефанчук (брат Г. Стефанчук) - народный депутат Украины
Александр Завитневич (по данным СМИ его жена училась в одном классе с В. Зеленским) - народный депутат Украины
Валерий Стернийчук (возглавлял студенческую "Лигу смеха" на Волыни) - народный депутат Украины
Игорь Кривошеев (шоумен, игрок "Лиги смеха" и КВН) - народный депутат Украины
Александр Качура (по информации СМИ юридическая компания А. Качури предоставляла услуги "Студии Квартал 95") - народный депутат Украины
Владимир Воронов (по данным СМИ имел профессиональный опыт сотрудничества с "Квартал-концертом") - народный депутат Украины
Роман Грищук (руководитель студии "Мамахохотала") - народный депутат Украины
Ирина Борзова (по данным СМИ является дочерью продюсера "Лиги Смеха") - народный депутат Украины
Александр Скичко (телеведущий, актер, водил знакомства с "Студией Квартал 95") - народный депутат Украины