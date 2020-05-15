"Большая стройка" включает в себя 137 школ и 116 детсадов - министр

На данный момент проект "Большая стройка" включает в себя 375 объектов, среди которых 137 общеобразовательных учебных заведений. Одну школу в Черниговской области, что строится с 1989 года, планируют открыть уже этой осенью. Об этом во время брифинга сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, передает корреспондент УНН.



"Речь идет о 375 объектах, а именно 137 общеобразовательных учебных заведений, 116 садиках и 122 спортивных объектах", - сообщил Чернышов.



Он подчеркнул, что контроль за строительством всех объектов возложена на глав ОГА, однако министерство проверяет строительные площадки.



"Рабочие поездки уже были осуществлены в Полтавскую, Черниговскую, Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую и Ровенскую области", - сообщил министр.



Так, в Черниговской области продолжается строительство школы в городе Носовка. Чернышов отметил, что ее строительство продолжается с 1989 года.



"Новая школа будет сдана к сентябрю этого года", - пообещал он.



Чернышов подтвердил, что почти все школы из проекта должны открыться к началу учебного года, если же это технически невозможно - они откроются в четвертом квартале этого года.

