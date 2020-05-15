В Украине 10 человек претендует на одну вакансию - Госцентр занятости
В Украине 493 тысячи человек имеют статус безработного. При этом 411 тысяч человек получают пособие по безработице.
Об этом начальник управления Государственного центра занятости Инна Бондини рассказала в эфире Еспресо.TV.
По ее словам, сейчас в Украине 493 тысячи лиц, имеющих статус безработного. При этом 411 тысяч человек получают пособие по безработице. При этом более 200 тысяч человек зарегистрировались в период карантина
"Больше всего людей, состоящих на учете, ранее работали в сфере торговли - 18%, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 14%. В перерабатывающей промышленности, государственном управлении, обороне, социальном страховании - 16% и 15% соответственно ", - отметила Бондини.
Также, по ее словам, количество вакансий за год снизилось на 40% - пока их около 50 тысяч.
"То есть, 10 человек (сейчас претендует - ред.) на 1 вакансию. Больше всего вакансий сейчас в перерабатывающей промышленности и торговли ", - сообщила она.
При этом за период карантина центра удалось трудоустроить более 80 тысяч украинцев, добавила Бондини.
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