В МВД спрогнозировали сроки открытия границ Украины

Закрытые из-за карантина в Украине границы могут быть открыты после 15 июня. Предполагается, что решение украинских властей будет синхронизироваться с европейскими странами.



Об этом в интервью "Сегодня" заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.



По его мнение, открытие границ Украины будет синхронизироваться с европейскими странам.



"У нас граница на выезд в Европу открыта. Только вас не пустят. Вы можете прийти, наши пограничники скажут "идите", но вы поцелуете шлагбаум в Польше или где-то еще", - отметил Геращенко.



Он также отметил, что на сегодня Евросоюз принял решение до 15 июня не ослаблять карантинные меры для иностранцев.



"То же самое касается любимой украинцами Турции", - добавил замминистра.

