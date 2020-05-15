В киевском интернате выявили 81 случай COVID-19

В Киеве зафиксировали более 80 новых случаев коронавируса в Дарницком женском доме-интернате. Среди больных - воститанницы в возрасте от 7 до 35 лет.



Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.



"В Дарницком доме-интернате для девушек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека. Там сначала обнаружили больную женщину-работницу. И после этого сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персонала заведения. В общем протестовали 182 человека. По результатам тестов - больных 81 человек: 53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет, 26 женщин и двое мужчин по персоналу интерната", - сообщил Кличко.



Как отметил мэр, госпитализировано 3 пациентов из числа персонала. Остальной персонал находится на самоизоляции дома. Воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медпомощь в инитернате.



"Как выяснили, вирус занесла одна женщина - младшая медсестра одной из групп интерната. Отмечу, что такие интернаты работают в закрытом режиме. Кроме персонала их никто не посещает", - отметил Кличко.



В КГГА отметили, что сейчас дом-интернат полностью закрыт на карантин. Проводятся мероприятия по усиленной дезинфекции и медицинское обследование. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция.



Также Кличко сообщил, что планируется проверка воспитанников и персонала Святошинского дома-интерната для мальчиков, 2 городских домов престарелых и 4 спецучреждений для женщин и мужчин.

