Зачем человеку, убитому Стерненко, "вручили" подозрение

СБУ объявила о подозрении жертвам радикала Сергея Стерненко - Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову. Несмотря на то, что последний два года назад погиб от руки Стерненко, а второй был ранен.



Стерненко зарезал Кузнецова и ранил Исайкула 24 мая 2018 года.



Позже он утверждал, что они напали на него и даже планировали убить. Но, как оказалось, орудовал "активист" собственным ножом, причем убитого Кузнецова он догнал и добил. Что непохоже на самооборону, а напоминало умышленное убийство (детальнее об этом - в материале "Страны" Пока еще свободный радикал).



При этом Стерненко до сих пор ни в чем не подозревается. А вместо этого СБУ сегодня объявила подозреваемым человека, которого сам же радикал и убил.



Сам по себе это беспрецедентный случай, который выглядит совершенно абсурдно - объявление "пидозры" погибшему человеку.



Адвокаты семьи Кузнецова прокомментировали "Стране" эту весьма странную ситуацию.



По их словам, согласно украинскому законодательству уголовное производство закрывается, если подозреваемый умер, кроме случаев, когда производство необходимо для реабилитации умершего (п.5 ч.1 ст.284 УПК Украины).



"Вероятно, могла быть использована эта фраза, чтобы прийти к такой логике "закрыть производство можно против подозреваемого, значит надо "создать" подозреваемого, а затем закрыть в отношении него производства", - прокомментировали адвокаты Кузнецова.



Однако, по их мнению, это абсолютно неправильно, поскольку в юридическом смысле подозреваемый - это физическое лицо, то есть живой человек.



Кроме того, согласно ч.1 ст.42 УПК Украины, подозреваемым является лицо, которому сообщили о подозрении либо задержали по подозрению, а в данном случае это является невозможным. Также подозреваемым может быть лицо, которому не удалось вручить сообщение о подозрении, поскольку не установлено его местонахождение, хотя были приняты все меры для уведомления.



"Местонахождение понятно, принять меры для вручения невозможно. Сама процедура уведомления о подозрении, предусмотренная законом, в принципе не может быть соблюдена в отношении умершего", - прокомментировали адвокаты.



Также они обращают внимание, что умерший человек не может иметь процессуальный статус - то есть комплекс прав и обязанностей, которые он должен выполнять. Потому что, по очевидным причинам, он их выполнять не может.



Именно поэтому, как напоминают адвокаты, умерший в результате преступления, не имеет процессуального статуса потерпевшего. Этот статус имеет его родственник.



Юрист Андрей Портнов, чья команда представляет интересы вдовы Кузнецова, написал, что они займутся следователем, выдвинувшем "пидозру" умершему.



"Очевидно, что наши адвокаты наденут на тупую голову следователя, прокурора и всех, кто их на это надоумил историю с подозрениями потерпевшим в деле об умышленном убийстве Ивана Кузнецова одесским подонком и убийцей Стерненко".



"Экспертизы отменить нельзя, а власть поменять можно. Рано или поздно сядет по обвинению в умышленном убийстве", - написал Портнов.



Также Портнов заявил, что никакого подозрения семье или адвокатам не направлялось, а следователь СБУ скрывается от представителей защиты.



Впрочем, скорее всего объявление этой неоднозначной "пидозры" имеет не юридические, а политические основания. Как утверждает Стерненко, в понедельник 18 мая ему вручат подозрение в убийстве Кузнецова. Таким образом власть, видимо, пытается показать свою "объективность" и придумать аргументы для умиротворения "побратимов" Стерненко, которому, в таком случае, можно будет предъявить подозрение по более "мягкой" статье - не умышленное убийство, а превышение необходимой самообороны. Ведь, исходя из объявленных сегодня подозрений, следствие считает, что имел место факт нападения на него.



Но эти предположения верны, если Стерненко вообще планируют делать подозреваемым, доказательств чего (кроме слов самого радикала) пока нет.



"Не исключено, что абсурдная история с посмертным вручением подозрения человеку, которого убил Стерненко, это хитросделанная схемка, которая возникла в голове у альтернативно одаренных работников СБУ, Генпрокуроратуры и Офиса президента.



Может быть, таким образом, они хотят подготовить почву под вручение подозрения самому Стерненко (сам радикал анонсирует это события на понедельник). Чтоб, когда его «побратимы» выйдут протестовать, сказать им: "так а какие вопросы? Мы ж всем фигурантам вручили подозрение. Даже мертвым".



Но от этого подозрение убитому человеку не становится менее абсурдным. Ну и от гнева "побратимов" Стерненко, конечно же, оно не спасет.



Если действительно Сергею Стерненко кто-то собирается вручать подозрение", - написал на своей странице в ФБ главный редактор "Страны" Игорь Гужва.



Напомним, что в 2018 год бывший руководитель одесского "Правого сектора", Сергей Стерненко зарезал Ивана Кузнецова и ранил его товарища Александра Исайкула. Сам Стерненко заявил, что на него было совершено нападение по "политическим" причинам. В то же время эта версия не подтвердилась ни показаниями свидетелей, ни первыми выводами оперативников.

