Украина ввела санкции против российских музеев, институтов и организаций

Украина ввела санкции в отношении Русского географического общества, ряда российских музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций. Это предусмотрено подписанным 14 мая президентом Украины Владимиром Зеленским указом о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года...

... "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".



Так, санкции сроком на 3 года вводятся в отношении следующих российских учреждений и организаций:



- Государственное научное бюджетное учреждение "Академия наук Республики Татарстан";



- Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество";



- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж";



- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина";



- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт археологии Российской академии наук";



- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова";



- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого";



- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт истории материальной культуры Российской академии наук";



- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт востоковедения Российской академии наук";



- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский" (Симферополь");



- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Черноморский центр подводных исследований" (Симферополь);



- ООО "Крымский региональный центр археологических исследований" (Симферополь);



- ООО "Научнопроизводственный центр "Крымское археологическое общество" (Симферополь);



- ООО "Таврическое археологическое общество" (Симферополь);



- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского" (Симферополь);



- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт археологии Крыма РАН";



- Автономная некоммерческая организация "Научно-просветительский Центр палеоэтнологических исследований";



- ООО "Архэ" (Научно-просветительский центр, Санкт-Петербург);



- ООО "Южный региональный центр археологических исследований" (Краснодар);



- ООО "Терра" (направление деятельности: изучение памятников всех археологических периодов);



- - Автономная некоммерческая организация "Подводное культурное наследие" (Севастополь);



- Благотворительный фонд (БФ) "Деметра" (Целью деятельности Фонда указано "содействие в сохранении и популяризации культурного и историко-археологического наследия Керчи и Восточного Крыма");



- БФ "Наследие тысячелетий" (Симферополь);



Среди ограничительных мер, введенных Украиной в отношении вышеупомянутых юрлиц, следующие:



- блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;



- предотвращение вывода капитала за пределы Украины;



- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;



- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;



- прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;



- аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

