Поклонская раскрыла обстоятельства убийства первой жертвы Евромайдана

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская рассказала об обстоятельствах убийства во время событий 2014 года в центре Киева Сергея Нигояна, ставшего первой жертвой майдана.



Поклонская ранее дала в режиме онлайн большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Она отметила, что озвученные ею факты о событиях в Киеве и Крыму в 2013-2014 годах лишь вызвали реакцию пиара в СМИ со стороны украинских властей и следствия. Она напомнила, что дело об убийствах крымских правоохранителей - сотрудника "Беркута" Андрея Федюкина, сотрудников внутренних войск Дмитрия Власенко и Виталия Гончарова в Киеве 18 февраля спустя шесть лет не раскрыто.



"Я многого еще не рассказала, трех часов оказалось мало… первыми людьми, убитыми на майдане были люди, погибшие от действий активистов майдана. Тот же самый член "Небесной сотни" (Сергей) Нигоян, которого первого убили. Я тогда в генеральной прокуратуре работала и мы расследовали это уголовное дело. Согласно баллистической экспертизе, смертельные ранения были получены в результате выстрела из гладкоствольных ружей охотничьего калибра, снизу вверх. Скажите пожалуйста, какой сотрудник "Беркута", какой снайпер из гладкоствольного охотничьего ружья, снизу вверх может убить человека? То есть активисты майдана, провокаторы, которые там были – они первые открыли огонь", - сказала Поклонская в эфире радио "Крым".



Она добавила, что не успела рассказать об этих фактах и что считает их крайне важными для населения Украины. По мнению Поклонской, благодаря этому интервью хотя бы часть этой правды о майдане 2014 года донести уже удалось.

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве



Сергей Нигоян - один из участников Евромайдана. 22 января 2014 года был убит во время противостояния в центре Киеве.

