Относительно теплая погода с дождями будет в ближайшие дни

В ближайшие сутки сохранится относительно тёплая и неустойчива погода с дождями преимущественно днём, сообщает Укргидрометцентр. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем на большей части страны кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9° тепла; днём 14-19°, в южной части до 21°.



В Киеве - ночью без осадков, днём кратковременный дождь, температура воздуха ночью 6-8°, днём 16-18°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 мая самая высокая температура воздуха днём была +30,7° в 1975г., самая низкая ночью +3,5° в 1936г.



В понедельник, 18 мая, ночью на Украине, кроме западных областей, днём в восточных и северо-восточных областях небольшой дождь (ночью на Левобережье умеренный).



Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, днём в северной части и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.



Температура воздуха ночью 4-9° тепла, в южной части 8-13°; днём 13-18°, в южных областях, Прикарпатье и Закарпатье 18-23°.



В Киеве 18 мая ночью дождь, днём без осадков, температура воздуха ночью 7-9°, днём 16-18°.



16 мая на 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14-19°; в Днепре возле Киева 13°.

