Эффективная и перспективная альтернатива пестицидам

С целью уменьшения потерь сельскохозяйственной продукции человечество было вынуждено использовать пестициды не смотря на негативные последствия их применения, ведь сельское хозяйство Украины ежегодно теряет только в результате поражения растений болезнями до 30% урожая.

Пестициды имеют свойство накапливаться в растениях и неблагоприятно влиять на здоровье человека. Химические пестициды также могут негативно влиять на полезных обитателей почвы и вызывать появление штаммов патогенов, резистентных к фунгицидам.

Перспективной альтернативой широкому применению пестицидов есть биологическая защита растений от болезней.

Компания «БТУ-Центр» - украинский производитель микробных и ферментных препаратов для сельского хозяйства. Компания «БТУ-Центр» уже 20 лет проводит научные исследований и разрабатывает эффективные решения в области биологической защиты и питания растений, технологий оздоровления почв. Каждый биопрепарат - это тщательно отобранные штаммы микроорганизмов с собственного музея компании специалистами с более чем 30-летним опытом работы. На базе предприятия действует собственное производство и современные аттестованы лаборатории

Учеными Компании «БТУ-Центр» была создана целая линейка биологических препаратов для защиты растений от возбудителей болезней, в которую входят биологические фунгициды: Фитоцид, Фитохелп, Микохелп и Склероцид.

Применение биологических фунгицидов для обработки семян сельскохозяйственных растений позволит защитить растения от возбудителей плесневения и корневых гнилей.

Обработка растений биологическим препаратом Фитоцид во время вегетации позволяет бороться с большинством грибных и бактериальных возбудителей болезней растений.

В состав биологических фунгицидов Фитоцид и Фитохелп входят разные штаммы бактерий вида Bacillus subtilis.

Бактерий Bacillus subtilis имеют высокую антагонистическая активность в отношении к патогенным микроорганизмам, устойчивы к неблагоприятным условиям внешней среды и имеют эволюционно симбиотические взаимоотношения с растением. Лечебный эффект биопрепаратов на основе Bacillus subtilis обусловлен способностью бактерии производить антибиотические вещества, которые подавляют вредную микрофлору.

В состав биологического фунгицида Микохелп входят сапрофитные грибы-антагонисты фитопатогенов рода Trichoderma, живые клетки бактерий: Bacillus subtilis, Azotobacter, Enterobacter, Enterococcus, биологически активные продукты жизнедеятельности микроорганизмов-продуцентов. не менее 1,0х109КУО / см 3.

Биологическое регулирования численности фитопатогенов с помощью грибов рода Trichoderma может происходить в результате конкуренции за питательные вещества и пространство; способности синтезировать метаболиты, которые препятствуют прорастанию спор фитопатогена, а также способности разрушать клетки фитопатогена;

В состав биологического фунгицида Склероцид входит микопаразит Coniothyrium minitans, гриб-антагонист Trichoderma harsianum и бактерии: Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis не менее 3 × 10 9КОЕ / мл.

Благодаря уникальной селективности Coniothyrium minitans по отношению к склероциям грибов рода Sclerotinia и свойствам Coniothyrium minitans и Trichoderma harzianum проявлять гиперпаразитизм к грибам рода Sclerotinia препарат имеет высокую эффективность против возбудителей белой гнили сельскохозяйственных растений.

Гриб-антагонист Trichoderma harzianum, а также бактерии Bacillus licheniformis и Bacillus subtilis способны также бороться с другими возбудителями болезней благодаря свойству конкурировать с патогенами за еду, среду обитания и синтезировать антибиотические вещества.