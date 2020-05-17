Особенности оформления медицинской книжки

Работники многих предприятий, учреждений и компаний вынуждены проходить медосмотры и заполнять медкнижки. Осмотры нужны для установления, насколько сотрудник готов к профессиональной деятельности в плане здоровья.

Гражданин может самостоятельно решать, где ему удобнее всего проходить обследование. Единственный нюанс – заплатить придется в любом случае, в том числе и при прохождении врачей в муниципальной клинике. В этом учреждении сделать быстро справку или медкнижку нельзя. Обычно на это уходит не меньше двух недель. Нужно быть готовым к очередям, необходимости записи через интернет и к другим неудобствам.

Альтернативный вариант есть, если выбрать мед. центр. На сайте https://mc-medprof.ru/ представлена компания, позволяющая максимально сократить сроки оформления медицинских заключений для работы.

Кому нужна медкнижка?

Оформить ее нужно тем, кто работает в сфере:

общепита;

транспортных компаниях;

образовательных учреждениях;

медицины.

Получают ее работники организаций, деятельность которых связана с выпуском и упаковкой питьевой воды и обслуживанием водопроводных сетей. Не обойдутся без нее граждане, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения. Например, это бани, парикмахерские, душевые, компании, занятые обслуживанием канализационных сетей, гостиницы и другие подобные учреждения. Медицинский осмотр может потребоваться и студентам перед прохождением практики.

Как оформляется медкнижка?

Сам бланк можно купить самостоятельно, в некоторых компаниях его предоставляет работодатель. Для прохождения медицинского осмотра нужно определить место и приготовить документы. К последним относится заявление, паспорт, фотография. Если документ выдается иностранному гражданину, понадобиться справка о регистрации. Остается оплатить услуги и пройти:

Комплекс мед. обследований. Гигиеническое обучение и аттестацию.

Первый предполагает анализы на туберкулез, ЗППП, кишечные инфекции. Полный перечень зависит от сферы деятельности человека. Нужно посетить терапевта, окулиста, дерматолога, венеролога, отоларинголога и стоматолога. Назначается и прохождение флюорографии, ЭКГ.

Когда все анализы сданы, то остается пройти аттестацию. Она обязательна для тех, кто контактирует при выполнении профессиональных задач с водой, питанием или работает в детских коллективах. Данные в медкнижку может вносить исключительно работник мед. учреждения.