SpaceX перенесла запуск спутников из-за старта секретного шаттла Пентагона

Запуск на орбиту очередной партии из 60 спутников для развертывания интернет-покрытия системы Starlink перенесен. Об этом в субботу, 16 мая, сообщила компания SpaceX в Twitter.

Отмечается, что перенос связан со стартом ракеты-носителя Atlas V со сверхсекретным беспилотным кораблем многоразового использования X-37B Космического командования ВВС США, который ранее был отменен и перенесен из-за непогоды.

"В связи с конфликтом (интересов – ред.) на космодроме запуск спутников Starlink планируется осуществить в понедельник в 03.32 (по времени Восточного побережья США)", − заявили в SpaceX.

Позднее появилось новое сообщение о переносе старта на 3.10 вторника, 19 мая, из-за тропического циклона.

Напомним, 23 апреля SpaceX успешно вывела на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink, доведя орбитальную группировку до 420 космических аппаратов.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В будущем планируется развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в десять миллиардов долларов.