В Instagram появятся новые функции для комментариев

Instagram запускает новые функции для управления комментариями, чтобы бороться с буллингом в соцсети.



Пользователи смогут удалять одновременно до 25 комментариев под своими фото, а также блокировать несколько учетных записей, которые оставляют негативные комментарии.



В соцсети появится функция закрепления комментариев под фото. В Instagram объясняют, что это позволит пользователям устанавливать тон общения в своих аккаунтах, закрепляя выбранное количество комментариев.



Также Instagram добавляет фукнцию, которая позволит управлять воспоминаниями и тегами: пользователи смогут выбирать, кто может вспоминать и тегать их в комментариях, подписях или Stories.

