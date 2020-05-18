Звезды спели пародию Eat It в поддержку нуждающихся

В марте актриса Галь Гадот запустила музыкальный флешмоб, в рамках которого знаменитости спели песню Джона Леннона Imagine. Так звезды решили поддержать всех, кто оказался на карантине.



Однако в соцсетях видео раскритиковали: пользователей возмутило, что миллионеры сидят в своих дорогих домах и вместо реальной помощи занимаются подобными «воодушевляющими» флешмобами. Многие предположили, что звезды смогли бы более эффективно помочь, пожертвовав деньги нуждающимся.



В начале мая Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу», «Во все тяжкие) и Дэвид Кросс («Люди в черном», «Кунг-фу Панда») записали свое видео, которое очень напоминает пародию на ролик Галь Гадот. С новым звездным составом они исполнили грустный кавер на песню Eat It Странного Эла Янковича, которая, в свою очередь, является пародией на Beat It Майкла Джексона.



Среди новых звездных исполнителей Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»), Рэйчел Блум («Как я встретил вашу маму»), Джек Блэк («Кинг Конг»), Майкл Мэндо («Человек-паук: Возвращение домой»), актеры из каста «Лучше звоните Солу», сам Странный Эл Янкович и другие.



Оденкерк и Кросс сделали видео, чтобы собрать денег для благотворительной организации Lift, помогающей нуждающимся семьям.



