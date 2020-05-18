В Украине начали отбор кандидатов на нового языкового омбудсмена

Министерство юстиции ищет кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка, резюме ожидаются до 22 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.



"В связи с досрочным прекращением полномочий Уполномоченного по защите государственного языка Министерство юстиции Украины должно определить нового кандидата на должность языкового омбудсмена", - говорится в сообщении.



Как указано, по закону руководитель Минюста, а также Уполномоченный по правам человека и руководитель центрального органа исполнительной власти в сфере государственной языковой политики подают Кабмину по одной кандидатуре на должность Уполномоченного. Кабмин назначает на должность Уполномоченного и увольняет его с должности.



Кандидатом на должность Уполномоченного может быть рекомендовано гражданина Украины не моложе 35 лет на день подачи, имеющего высшее образование, владеющего государственным языком и английским языком, имеющего опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите государственного языка и способного по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять соответствующие должностные обязанности.



Кандидатом на должность Уполномоченного не может быть рекомендовано лицо, которое было привлечено к ответственности за нарушение требований настоящего Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"; участвовавшее в попытках введения официального многоязычия вопреки Конституции Украины и установленной конституционной процедуре.



Уполномоченный не может иметь представительский мандат; заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту) входить в состав органа управления или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли; быть членом политической партии.

