Кроссовки Майкла Джордана продали за рекордные 560 тысяч долларов

Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана с его автографом проданы на аукционе Sothebyʼs за 560 тысяч долларов.



Это модель Air Jordan 1s в цветах команды НБА «Чикаго Буллз», произведенная компанией Nike в 1985 году. Дизайн кроссовок считается знаковым для истории баскетбола и уличной одежды, говорится на сайте Sothebyʼs. Имя покупателя не называется.



Как сообщает Bloomberg, это рекордная для аукционного дома выручка за пару кроссовок. Перед торгами лот оценивался в 100-150 тысяч долларов. Ранее эти кроссовки принадлежали коллекционеру Джордану Геллеру, открывшему первый в мире музей кроссовок Shoezeum.



Предыдущий рекорд стоимости спортивной обуви на Sothebyʼs составлял 437,5 тысячи долларов — столько заплатили за пару кроссовок Moon Shoe, выпущенных компанией Nike в 1972 году.

