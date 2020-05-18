Нефть дорожает на фоне сокращения добычи и восстановления спроса

Нефть подорожала более чем на $1 за баррель в понедельник благодаря сокращению добычи и признакам постепенного восстановления спроса на фоне ослабления антивирусных ограничений.



Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.



Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $33,56 за баррель, что на $1,06 (3,26%) выше цены на момент закрытия предыдущей сессии. На прошлой недели контракт подорожал на 4,9%.



Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $1,39 (4,72%) - до $30,82 за баррель. Контракт, который заканчивается во вторник, завершил торги прошлой недели ростом на 19%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.



"Спрос на нефть восстанавливается V-образно на фоне восстановления экономической деятельности в странах-импортерах нефти и беспрецедентной поддержке производителей из ОПЕК + и G20 обязательств относительно предложения", - отмечает главный стратег AxiCorp с глобальных рынков Стивен Иннес.



Добыча также сокращается, поскольку энергетические компании США сокращают парк действующих буровых установок, которые работают на рекордно низком уровне в течение второй недели подряд. Это частично помогло ослабить опасения по поводу того, что в пункте доставки контракта нефти WTI в Кушинге, штат Оклахома, не хватает свободных емкостей.



Количество действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 35 - до 339, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 987 буровых. Таким образом, количество действующих нефтегазовых буровых установок в США упало по итогам девятой недели подряд и снизилось до минимума за все время ведения расчетов с 1940-х годов. Число нефтяных установок снизилось на 34 и составило 258, что является самым низким показателем с июля 2009 года.



Поддержку ценам на нефть также оказывает сокращение добычи со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников.



Крупнейший в мире экспортер Саудовская Аравия объявила на прошлой неделе, что в дополнение к своим обязательствам по соглашению ОПЕК + в июне сократит нефтедобычу на 1 млн барр./с.



Кувейт и Саудовская Аравия договорились прекратить добычу нефти на совместном месторождении Аль-Хафджи сроком на один месяц, начиная с 1 июня, сообщила кувейтская газета Al Rai 16 мая.



По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 33,50 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 32,79 доллара за баррель, что на 29 центов выше уровня закрытия торгов ($32,50).

