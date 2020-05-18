Украинцы назвали лучшего и худшего президента

Большинство украинцев считает Леонида Кучму лучшим президентом за весь период независимости. За него отдали голоса 20% в ходе опроса, результаты которого в понедельник, 18 мая, опубликовала группа Рейтинг.



Действующего президента Владимира Зеленского лучшим считают 16%, а 13% полагают, что лучшим был Леонид Кравчук. Правление Петра Порошенко считают лучшим 12%, Виктора Януковича - 9%.



Виктора Ющенко считают лучшим 6% участников опроса. Вместе с тем для 14% ни один из президентов не был лучшим, еще 10% - не смогли ответить.



При этом по данным соцопроса Рейтинг, если бы выборы президента Украины состоялись сейчас, то за Зеленского проголосовали бы 39,3% граждан - среди тех, кто решил голосовать и определился с выбором.



Но во втором туре выборов Зеленский получил бы 75% голосов избирателей, как и год назад.



Однако во втором туре Зеленского поддержат около 75% избирателей – в случае выхода туда Порошенко, экс-премьера Юлии Тимошенко или одного из лидеров ОПЗЖ Юрия Бойко.