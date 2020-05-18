Як підключити безпровідний Інтернет за допомогою роутера ASUS

Як швидко змінюється світ. Ще років 15 тому Інтернет був далеко не у всіх, і щасливі абоненти перших провайдерів по черзі користувалися одним комп'ютером на всю сім'ю, який підключався до інтернет-кабелю. Сьогодні ж у багатьох є свій власний ноутбук або ПК, проводити до кожного з них дроти витратно та незручно, розумним рішенням у такому випадку є організація бездротової точки доступу Wi-Fi, до якої можна підключити будь-який гаджет в межах її дії. Для цього достатньо мати Інтернет і роутер.

Роутер — це девайс із вбудованою мініатюрною операційною системою, що дозволяє розподіляти сигнал Інтернет на необхідну кількість гаджетів будь-якого типу (ПК, ноутбук, планшет і смартфон), у яких є можливість його приймати.

Як налаштувати вай-фай на роутері

Розповідаємо, як підключити бездротовий Інтернет, на прикладі роутера ASUS.

Зайдіть в налаштування роутера. Для цього відкрийте в браузері нову вкладку та введіть в адресний рядок: 192.168.1.1. Введіть стандартні логін і пароль, які вказані на задній стороні самого роутера або в інструкції до нього. Переконайтеся, що увімкнений потрібний режим — “Бездротовий роутер” (вказується вгорі). Зайдіть в розділ “Інтернет”. Переконайтеся, що зазначено тип WAN-підключення “Автоматичний IP”, увімкнені WAN, NAT, UPnP і дозволене автоматичне підключення до сервера. Зайдіть в розділ “Бездротове налаштування”. В поле SSID вкажіть назву своєї мережі латинкою. В поле “Метод перевірки автентичності” виберіть тип шифрування “WPA2-Personal”. В полі “Попередній ключ WPA” вкажіть пароль, що складається з латинських букв і цифр. Символи використовувати не можна. Натисніть “Застосувати”.

Чому ми взяли для прикладу саме Wi Fi роутер ASUS? Тому що обладнання цього всесвітньо відомого бренду характеризується високою якістю, надійністю та стильним дизайном, користується високим попитом у досвідчених користувачів Інтернету і ПК.

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