Як підключити безпровідний Інтернет за допомогою роутера ASUS
Як швидко змінюється світ. Ще років 15 тому Інтернет був далеко не у всіх, і щасливі абоненти перших провайдерів по черзі користувалися одним комп'ютером на всю сім'ю, який підключався до інтернет-кабелю. Сьогодні ж у багатьох є свій власний ноутбук або ПК, проводити до кожного з них дроти витратно та незручно, розумним рішенням у такому випадку є організація бездротової точки доступу Wi-Fi, до якої можна підключити будь-який гаджет в межах її дії. Для цього достатньо мати Інтернет і роутер.
Роутер — це девайс із вбудованою мініатюрною операційною системою, що дозволяє розподіляти сигнал Інтернет на необхідну кількість гаджетів будь-якого типу (ПК, ноутбук, планшет і смартфон), у яких є можливість його приймати.
Як налаштувати вай-фай на роутері
Розповідаємо, як підключити бездротовий Інтернет, на прикладі роутера ASUS.
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Зайдіть в налаштування роутера. Для цього відкрийте в браузері нову вкладку та введіть в адресний рядок: 192.168.1.1.
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Введіть стандартні логін і пароль, які вказані на задній стороні самого роутера або в інструкції до нього.
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Переконайтеся, що увімкнений потрібний режим — “Бездротовий роутер” (вказується вгорі).
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Зайдіть в розділ “Інтернет”.
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Переконайтеся, що зазначено тип WAN-підключення “Автоматичний IP”, увімкнені WAN, NAT, UPnP і дозволене автоматичне підключення до сервера.
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Зайдіть в розділ “Бездротове налаштування”.
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В поле SSID вкажіть назву своєї мережі латинкою.
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В поле “Метод перевірки автентичності” виберіть тип шифрування “WPA2-Personal”.
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В полі “Попередній ключ WPA” вкажіть пароль, що складається з латинських букв і цифр. Символи використовувати не можна.
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Натисніть “Застосувати”.
Чому ми взяли для прикладу саме Wi Fi роутер ASUS? Тому що обладнання цього всесвітньо відомого бренду характеризується високою якістю, надійністю та стильним дизайном, користується високим попитом у досвідчених користувачів Інтернету і ПК.
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