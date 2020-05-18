«Полезная программа»: какое мясо самое полезное?

Во вторник, 19 мая, в 10:00 на «Интере» выйдет рейтинг «Полезной программы», посвященный одному из важнейших продуктов в рационе большинства людей – мясу. Оно быстро насыщает, обеспечивает организм энергией, содержит множество витаминов и минералов, а также большое количество незаменимого для нашего организма белка. Вот только каждый вид мяса имеет свои особенности, полезные свойства и противопоказания. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, какое мясо самое полезное – свинина, говядина или крольчатина? Какое действие оно оказывает на организм? И на что стоит обратить внимание при выборе?

«Первое место при выборе мяса нужно отдать крольчатине, – говорит диетолог Анна Белокоз. – Она считается самым диетическим мясом, да еще и чемпионом по содержанию белка. Кроме того, кроличье мясо усваивается человеком на 90%, в то время как говядина – всего на 60%. В кролике очень мало холестерина и много полезных полиненасыщенных жирных кислот о мега-3, а витаминов и минералов больше, чем в других видах мяса. В то же время рейтинг полезности мяса довольно относительный, поскольку каждый вид мяса полезен по-своему. Например, свинина прекрасно восстанавливает силы, а говядина более остальных видов мяса насыщена железом и регулирует работу пищеварительной системы. Каждый человек должен сам выбрать то мясо, которое ему больше всего подходит, учитывая не только гастрономические пристрастия, но и наличие хронических болезней. Полезнее всего вареное, запеченное или тушеное мясо, а жареное лучше свести к минимуму».

В чем преимущество каждого вида мяса? Как разобраться в его качестве и выбрать безопасный для здоровья продукт? Когда можно вводить мясо в рацион ребенка? Как его правильно размораживать? С какими продуктами лучше сочетать? И какие вкусные блюда можно приготовить из каждого вида мяса? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Алик Мкртч я н, диетологи Александр Кущ и Анна Белокоз, врач-инфекционист Евгения Менжулина. Полезными советами также поделятся звездные гости ток-шоу : телеведущий Вячеслав Соломка, певец Петр Черный и певица Лилу.

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие тематические выпуски «Полезной программы».

В среду, 20 мая, в 10:00 на «Интере» – ТОП-3 полезных тонизирующих напитков.

Если утром вы чувствуете себя вяло и вам сложно просыпаться – на помощь придут тонизирующие напитки. Чашка какао, чая или кофе – и бодрость гарантирована. Эти напитки мгновенно улучшат настроение, наполнят организм энергией и придадут сил для новых свершений. Что лучше бодрит – какао, чай или кофе? Какое количество напитка полезно для здоровья? Чем хорош по своим свойствам растворимый кофе? И на что обращать внимание, чтобы выбирать только качественный продукт? Ответы ищите в «Полезной программе», звездными экспертами которой стали певицы Мята, Анна Добрыднева и Лилия Киш.

В четверг, 21 мая, в 10:00 на «Интере» – спецвыпуск о продуктах для сердца и сосудов.

Работа важнейшей для организма сердечно-сосудистой системы во многом зависит от «топлива», которым мы «заправляем» наш организм , – от пищи, которую мы употребляем. Но чтобы уменьшить риск сердечного приступа или образования тромбов, мало исключить вредную еду. Нужно обогатить рацион питания полезными продуктами. Оливки, яблоки и форель помогут не только улучшить самочувствие, но и укрепить сердце и сосуды. В каком виде лучше употреблять эти продукты, чтобы их польза для организма была максимальной? Какой из них лидирует и почему? И как приготовить из них изысканные блюда, которые не оставят равнодушным близких? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер». Звездные эксперты программы – народная артистка Ольга Сумская, телеведущая Светлана Вольнова и певица Карина Плай.

В пятницу, 22 мая, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет спецвыпуск «Полезной программы» о лучших детокс-продуктах.

Сохранить здоровье, улучшить самочувствие и ускорить метаболизм поможет детокс – очищение организма от шлаков, токсинов и тяжелых металлов, которые образуются в результате стресса, плохой экологии и неправильного питания. Хотите всегда оставаться здоровыми, активными и стройными? Чаще употребляйте дыню, виноград и редьку – лучшие продукты для мягкого и природного очищения организма. Какой из них самый полезный? Как правильно их употреблять и как устроить «генеральную уборку» и быстро очиститься от токсинов? Существуют ли противопоказания к употреблению редьки? И сколько нужно съесть винограда и дыни, чтобы они раскрыли свои полезные качества? Ответы ищите в спецвыпуске «Полезной программы», гостями которой стали певец Владимир Гришко, певица СолоХа, телеведущий Вячеслав Соломка.

А в субботу , 23 мая, в 10:00 на «Интере» в «Полезной программе» – рейтинг колбасы.